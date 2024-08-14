Происшествия 14.08.2024 в 09:42

В Бурятии грузовик свалился в реку и утонул

Водитель машины погиб
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии грузовик свалился в реку и утонул
ДТП произошло накануне ночью в Окинском районе на автодороге Монды – Орлик. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 10 км от села Орлик 35-летний мужчина за рулем автомобиля «ЗИЛ-131» не справился с управлением, слетел с дороги и упал в реку Ока. В результате происшествия водитель скончался на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, погибший мужчина не имел водительских прав, а автомобиль - государственных номеров.


Фото: ГИБДД Бурятии
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