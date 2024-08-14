В Бурятии грузовик свалился в реку и утонул

ДТП произошло накануне ночью в Окинском районе на автодороге Монды – Орлик. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в 10 км от села Орлик 35-летний мужчина за рулем автомобиля «ЗИЛ-131» не справился с управлением, слетел с дороги и упал в реку Ока. В результате происшествия водитель скончался на месте. Как отметили в Госавтоинспекции, погибший мужчина не имел водительских прав, а автомобиль - государственных номеров.





Фото: ГИБДД Бурятии