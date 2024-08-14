Происшествия 14.08.2024 в 09:58

В Улан-Удэ полмесяца не могут найти молодого мужчину

Последний раз его видели в городе еще в июле
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ полмесяца не могут найти молодого мужчину

Сотрудниками полиции Улан-Удэ разыскивается 37-летний Денис Осокин. В последний раз мужчину видели вечером 28 июля на ул. Советская, 1. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Заявление о его пропаже поступило в Дежурную часть Управления МВД России по г. Улан-Удэ 4 августа, рассказали в полиции республики.

Приметы: европейской внешности, на вид 38 лет, среднего телосложения, рост

около 170-175 см., волосы русые, глаза карие.

Был одет в футболку поло светлого цвета с рисунком в виде листьев.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба сообщить по телефонам: 8(3012) 29-56-72, 8(964) 406-87-89, 8(983)533-62-05.

Фото: МВД РБ

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