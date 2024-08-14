Происшествия 14.08.2024 в 10:57

Житель Бурятии обварил и поджег женщину

Пострадавшая получила страшные травмы
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии обварил и поджег женщину
Закаменский райсуд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого по п. «б», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью и мучениями».

Как сообщили в пресс-службе суда, зимой 2024 года у обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного и токсического опьянения, на почве ревности возникла ссора с сожительницей. В ходе конфликта мужчина схватил ковш с кипятком и плеснул его на голову и тело женщины. Но этого извергу показалось мало. Взяв со стола бутылку с растворителем, он облил им сожительницу и поджег. Женщина получила страшные травмы. У нее была обожжена почти половина поверхности тела.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com
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