Происшествия 14.08.2024 в 11:10

Житель Бурятии заболел энцефалитом съездив на рыбалку с друзьями

Мужчина не придал большого значения укусу клеща
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Текст: Елена Кокорина
Житель Бурятии заболел энцефалитом съездив на рыбалку с друзьями

Пожалуй, из каждого утюга уже твердят, что при укусе клеща следует сразу обращаться к врачу, чтобы исследовать насекомое и снять тем самым подозрение на энцефалит. Житель Улан-Удэ, обнаружил на себе клеща и не придал этому большого значения, однако спустя неделю оказался на больничной койке.

Как рассказал сам мужчина, прививки от энцефалита у него не было. С друзьями он ездил на рыбалку и когда увидел на себе клеща, просто вытащил его. В больницу обращаться сразу не стал, о чем, по его словам, сильно пожалел. Через неделю у него появилась сильная головная боль, ломота в костях и высокая температура, поэтому он обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у него вирусный энцефалит. Сейчас он находится в больнице и получает необходимое лечение.

- На сегодня зарегистрировано 56 случаев клещевых инфекций, из них 24 человека заболели клещевым вирусным энцефалитом. Все заболевшие не были привиты против данной инфекции, они не обращались за медпомощью по поводу присасывания клеща, и, соответственно, не получили профилактического противовирусного лечения. У многих лечение в стационаре началось с отделения реанимации. В текущем году обращаемость населения с укусами клещей выше прошлого года и выше среднемноголетних цифр, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Фото: loon.site

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клещи укус Роспотребнадзор

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