Жительница Бурятии перевела на «безопасный счет» 1,4 млн рублей

В полицию Северобайкальского района обратилась 35-летняя местная жительница, у которой мошенники похитили более 1,4 млн рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, потерпевшей позвонил неизвестный, который представился сотрудником портала Госуслуг. Звонивший сообщил женщине, что с её банковским счетом происходят подозрительные операции и в настоящее время на её имя оформляется 24 кредита в разных банках. И, чтобы избежать этого, нужно «срочно исчерпать кредитный потенциал», самой оформив кредиты.Для обеспечения сохранности средств аферист предложил потерпевшей перевести финансы на «безопасный счет», при этом заверив, что таким образом деньги не попадут в руки мошенников.После непродолжительных раздумий женщина оформила два кредита в разных банках на сумму 1,4 млн рублей и перевела все деньги на номер счета, предоставленный лже-сотрудником портала. После этого аферист заверил, что средства вернутся на счет женщины в ближайшее время и прекратил телефонный разговор.Не дождавшись возвращения ожидаемой суммы и попытавшись повторно выйти на связь со злоумышленниками, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию.«В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии