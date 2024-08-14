Происшествия 14.08.2024 в 16:49

В Улан-Удэ замели банду похитителей автоаккумуляторов

Преступников с погоней и мигалками задержали на одном из проспектов столицы
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ замели банду похитителей автоаккумуляторов

В Улан-Удэ полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемых в совершении серии краж автомобильных аккумуляторов. Сегодня, 14 августа, свидетелем их кражи стал житель города, который сразу же позвонил в полицию.

- Сегодня утром поступило сообщение о том, что на ул. Ключевской трое молодых людей вскрыли две автомашины и сняли с них аккумуляторы. В ходе отработки данной территории автомобиль с подозреваемыми был замечен в гаражном кооперативе недалеко от предполагаемого места происшествия. В ходе погони нарушитель на законные требования полицейских об остановке не реагировал и создавал угрозу безопасности для других участников дорожного движения. На пр. Автомобилистов транспортное средство было заблокировано, - рассказали в полиции республики.

Установлено, что иномаркой управлял 19-летний улан-удэнец, вместе с ним в машине находились еще трое. На автомобиле были установлены подложные регистрационные знаки. От водителя исходил запах алкоголя, однако от прохождения освидетельствования он отказался.

- В ходе разбирательства стражи порядка выяснили, что злоумышленники действовали по заранее отработанной схеме и похищали аккумуляторы, вскрыв капоты подручными средствами. Орудовали молодые люди на территории Октябрьского, Железнодорожного районов. Аккумуляторы сбывали, а деньги тратили по своему усмотрению. В настоящее время фигуранты проверяются на возможную причастность к совершению аналогичных противоправных деяний, - добавили в полиции.

Фото: полиция Бурятии



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кража аккумуляторы погоня

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ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

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