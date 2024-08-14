Происшествия 14.08.2024 в 16:54
Дело полицейских, обвиненных в убийстве парня под Новосибирском, передали в суд
Их также обвиняют в халатности и хищении оружия
Текст: КП-Новосибирск
Новый поворот получило дело полицейских, обвиненных в жесткой расправе над жителем села Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области Владимиром Поторокиным. Как сообщает КП-Новосибирск, это убийство начали расследовать, когда правоохранители искали виновных в гибели девочки из этого же поселка - 14-летней Наташи Матюхиной. Школьница пропала 2 марта 2010 года: восьмиклассница была с подругой в местном клубе, девочки расстались по дороге домой. Наташе оставалось пройти всего 300 метров, но она домой так и не вернулась
Лишь спустя 13 лет стало известно, что произошло со школьницей. По версии следствия, ее сбили пьяные полицейские, которые дежурили в тот день в селе, а потом еще живую девочку увезли из Яркуля и убили.
Когда искали причастных к расправе над Наташей, задержали двух бывших полицейских и одного действующего - начальника участковых в Усть-Таркском районе Александра Кунца. Обвинения в убийстве девочки ему не предъявили, но арестовали по другому делу - убийству местного жителя Владимира Поторокина. Как и сослуживца главного участкового района - Алексея Бороздина, местного начальника уголовного розыска.
О том, что происходило зимой 2013 года, рассказала сестра убитого Оксана.
- Брат на мотоцикле гонял пьяный. Работать - работал, но выпивал. И с Кунцом, как с участковым, у него были проблемы. Тот поймает брата, за деревню вывезет... Брат - постоянно синий от тумаков, - рассказывает Оксана. - А тут случилось, что брат не приходит и не приходит к нам. Я у мужа спросила: «Где он?» Говорит: «Снова увезли». Я приехала в полицию, там Кунц был. Говорит: «Что его искать? Он к родне поехал». Я тогда к Бороздину пошла. «Нет, - говорит, - я не буду у тебя заявление брать, он найдется».
Владимира нашли мертвым спустя два месяца - в апреле 2013 года. И вот спустя 10 лет Александра Кунца и Алексея Бороздина обвиняют сразу по нескольким статьям: «Превышение должностных полномочий», «Убийство», «Халатность», «Хищение огнестрельного оружия, совершенное лицом с использованием служебного положения».
- В 2013 году они применили насилие к жителю Усть-Таркского района, а после убили и спрятали тело. Также один из сотрудников халатно отнесся к своей работе, а второй похитил служебное оружие, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Теперь судьбу полицейских будет решать суд.
Лишь спустя 13 лет стало известно, что произошло со школьницей. По версии следствия, ее сбили пьяные полицейские, которые дежурили в тот день в селе, а потом еще живую девочку увезли из Яркуля и убили.
Когда искали причастных к расправе над Наташей, задержали двух бывших полицейских и одного действующего - начальника участковых в Усть-Таркском районе Александра Кунца. Обвинения в убийстве девочки ему не предъявили, но арестовали по другому делу - убийству местного жителя Владимира Поторокина. Как и сослуживца главного участкового района - Алексея Бороздина, местного начальника уголовного розыска.
О том, что происходило зимой 2013 года, рассказала сестра убитого Оксана.
- Брат на мотоцикле гонял пьяный. Работать - работал, но выпивал. И с Кунцом, как с участковым, у него были проблемы. Тот поймает брата, за деревню вывезет... Брат - постоянно синий от тумаков, - рассказывает Оксана. - А тут случилось, что брат не приходит и не приходит к нам. Я у мужа спросила: «Где он?» Говорит: «Снова увезли». Я приехала в полицию, там Кунц был. Говорит: «Что его искать? Он к родне поехал». Я тогда к Бороздину пошла. «Нет, - говорит, - я не буду у тебя заявление брать, он найдется».
Владимира нашли мертвым спустя два месяца - в апреле 2013 года. И вот спустя 10 лет Александра Кунца и Алексея Бороздина обвиняют сразу по нескольким статьям: «Превышение должностных полномочий», «Убийство», «Халатность», «Хищение огнестрельного оружия, совершенное лицом с использованием служебного положения».
- В 2013 году они применили насилие к жителю Усть-Таркского района, а после убили и спрятали тело. Также один из сотрудников халатно отнесся к своей работе, а второй похитил служебное оружие, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Теперь судьбу полицейских будет решать суд.
Тегиубийство