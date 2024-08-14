Происшествия 14.08.2024 в 17:26

Град огромной величины выпал в Бурятии

От стихии пострадал многострадальный Заиграевский район
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Текст: Андрей Константинов
Град огромной величины выпал в Бурятии
Заиграевский район Бурятии, села и дороги которого недавно сильно пострадали от подтопления, вновь стал жертвой стихии. На этот раз там выпал крупный град. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», от града пострадали населенные пункты Новая Брянь и Челутай 3 км. Информация о нанесенном ущербе сейчас уточняется.

Фото: «Заиграево-инфо.24/7»
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ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

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