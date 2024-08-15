Происшествия 15.08.2024 в 09:07
В Бурятии подростка, переходившего реку с конем, унесло течением
Его тело пока не найдено
Текст: Андрей Константинов
Трагический случай произошел вчера в Закаменском районе Бурятии. Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», в местности Сэхир сельского поселения Далахайское утонул 16-летний подросток. Он переходил реку вброд вместе с конём, и его снесло течением.
Сейчас тело ребенка ищут родственники и местные жители. Также на место происшествия выехали сотрудники полиции.
Фото: «Номер один»
Сейчас тело ребенка ищут родственники и местные жители. Также на место происшествия выехали сотрудники полиции.
Фото: «Номер один»
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