Происшествия 15.08.2024 в 09:33

В Бурятии осталось 10 лесных пожаров

За сутки удалось потушить 6 возгораний, но возникло 3 новых
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осталось 10 лесных пожаров
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара - в Курумканском и Северо-Байкальском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной их возникновения стала сухая гроза. За это же время удалось ликвидировать 6 возгораний в лесах: в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Еще 5 лесных пожаров локализованы.

«На утро 15 августа в лесах Бурятии действует 10 очагов: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 214 человек и 10 единиц лесопожарной техники. Площадь действующих лесных пожаров в настоящее время составляет 744 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.

Фото: РАЛХ
Теги
Лесной пожар

Все новости

В Бурятии труп сбитого пешехода нашли в кювете
15.08.2024 в 10:46
В Бурятии насмерть разбился 15-летний подросток
15.08.2024 в 10:36
Мошенники добрались и до врачей Улан-Удэ
15.08.2024 в 10:31
Жители Бурятии могут пожаловаться на некачественные детские товары
15.08.2024 в 10:30
Жители Бурятии завалили Бастрыкина жалобами
15.08.2024 в 10:21
В Бурятии обсудили предстоящие выборы в Горсовет Улан-Удэ и в районные советы депутатов
15.08.2024 в 09:59
За назойливых коллекторов в Бурятии взялись судебные приставы
15.08.2024 в 09:48
В центре Улан-Удэ на ночь будут перекрывать часть дороги
15.08.2024 в 09:47
В Бурятии осталось 10 лесных пожаров
15.08.2024 в 09:33
Пенсионерку в Бурятии энергетики оставили без электричества на 7 лет
15.08.2024 в 09:27
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
В Бурятии труп сбитого пешехода нашли в кювете
Поиски водителя продолжаются
15.08.2024 в 10:46
В Бурятии насмерть разбился 15-летний подросток
Юный байкер слетел с дороги и перевернулся
15.08.2024 в 10:36
В Бурятии подростка, переходившего реку с конем, унесло течением
Его тело пока не найдено
15.08.2024 в 09:07
Житель Бурятии получил 9 лет за убийство жены
В ходе ссоры он всадил нож в спину женщины
14.08.2024 в 17:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru