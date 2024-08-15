В Бурятии осталось 10 лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили три лесных пожара - в Курумканском и Северо-Байкальском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной их возникновения стала сухая гроза. За это же время удалось ликвидировать 6 возгораний в лесах: в Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. Еще 5 лесных пожаров локализованы.«На утро 15 августа в лесах Бурятии действует 10 очагов: в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 214 человек и 10 единиц лесопожарной техники. Площадь действующих лесных пожаров в настоящее время составляет 744 га. Угрозы населенным пунктам нет», - сообщили в РАЛХе.Фото: РАЛХ