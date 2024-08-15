В Бурятии насмерть разбился 15-летний подросток

Еще одно ДТП с несовершеннолетними байкерами случилось в Тункинском районе. Там на автодороге неподалеку от села Тунка 15-летний водитель мотоцикла «Рэйсер» не справился с управлением, врезался в лошадь и перевернулся. В результате аварии травмы получил 17-летний пассажир мотоцикла. От более тяжких последствий подростков спасло то, что они были в мотошлемах.







Смертельное ДТП произошло вечером 14 августа в Закаменском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 15-летний водитель мопеда «Альфа», не имеющий прав, в километре от села Дутулур не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии школьник получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу, где утром скончался.За передачу мотоцикла подростку без прав административный протокол составлен в отношении его 45-летней матери.Фото: ГИБДД Бурятии