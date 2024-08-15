Происшествия 15.08.2024 в 10:46
В Бурятии труп сбитого пешехода нашли в кювете
Поиски сбежавшего водителя продолжаются
Текст: Андрей Константинов
Полиция Бурятии продолжает розыск водителя, который сбил 51-летнего мужчину на 112-м км автодороги Улан-Удэ – Кяхта в 20 км от Гусиноозерска. Как сообщили в ГИБДД, труп погибшего пешехода обнаружили вчера около 6 часов утра в кювете у дороги.
«Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд и с места происшествия скрылся. В настоящий момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленника», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«Водитель неустановленного автомобиля совершил наезд и с места происшествия скрылся. В настоящий момент ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению злоумышленника», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
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