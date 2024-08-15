В Бурятии сборщики ягод попали в западню

Вечером 14 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выезжали в село Шимки Тункинского района для оказания помощи трем молодым людям, которые оказались в западне.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, три дня назад молодые люди перешли реку Иркут вброд на лошадях, чтобы собрать ягоды. Однако, после обильных осадков уровень воды в реке значительно поднялся, из-за чего сборщики дикоросов не смогли вернуться обратно.«Прибыв на место, спасатели БРПСС на лодке благополучно переправили сборщиков дикоросов на противоположенный берег», - сообщили в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС