Иркутянин, погибший в Бурятии, оказался титулованным яхтсменом

Один из двух жителей Иркутска, приплывших в Бурятию на яхте, чтобы пособирать грибов и шишек, оказался титулованным спортсменом. Спасаясь от медведя, который встретился мужчинам в тайге, 56-летний яхтсмен неудачно спрыгнул со скалы в воду и скончался, разбив голову о камни.

Погибший Станислав Печенкин организовывал регаты в Турции и на Байкале, более 30 лет занимался парусным спортом, у него множество регалий, в том числе четыре кубка Байкала, об этом ТААС сообщили в Федерации парусного спорта Иркутской области.

Напомним, что вчера, 14 августа, мужчины отдыхали на берегу Чивыркуйского залива в бухте «Змеёвая». Встретив медведя и спасаясь от него бегством, туристы сорвались со скалы. Один из них погиб, второй получил травмы различной степени тяжести, в том числе перелом ключицы.

К месту происшествия вчера выехала следственно-оперативная группа Следкома Бурятии, которая проведет детальный осмотр места происшествия и опросит очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Станислав Печенкин vk.com/baikalskipper