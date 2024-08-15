В Улан-Удэ 29-летняя женщина пыталась утащить продукты из кафе

29-летняя женщина была задержана росгвардейцами на месте преступления. Ночью поступил сигнал от сторожа одного из кафе в Железнодорожном районе. Мужчина сообщил, что услышал подозрительный шум на крыше и заметил постороннего человека.

- Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии осмотрели территорию кафе и на выходе увидели женщину с двумя пакетами. Женщина тут же бросила свою ношу и попыталась скрыться, однако безуспешно. Ее задержали, когда она пряталась среди хозяйственных построек. При установлении личности и обстоятельств произошедшего задержанная, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, указывала неверные данные о себе и сообщила, что пакеты ей дал знакомый, - сообщили в Росгвардии Бурятии.

В ходе дальнейшего осмотра прилегающей территории патруль Росгвардии обнаружил следы проникновения – пленка, затягивающая одно из окон, была разрезана. Рядом на траве лежали еще несколько пакетов, в которых находились замороженные мясные полуфабрикаты и другие продукты питания, на общую сумму свыше 7000 рублей.

Задержанная, 29-летняя жительница Улан-Удэ, была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее женщина уже не раз попадала в поле зрения полицейских.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии