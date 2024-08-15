Происшествия 15.08.2024 в 14:02

Жители Бурятии будут оплачивать затраты на тушение лесных пожаров

Это будет в том случае, если будет установлена их вина в возникновении пожара
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии будут оплачивать затраты на тушение лесных пожаров

Жители Бурятии будут оплачивать затраты на тушение лесных пожаров. Это будет в том случае, если будет установлена их вина в возникновении пожара.

- 126 лесных пожаров возникло из-за несоблюдения правил пожарной безопасности жителями республики с начала пожароопасного сезона. Большая часть возгораний возникли весной. Основные причины – это выжигание сухой травы, брошенные окурки, не потушенные костры, нарушения при эксплуатации техники, - сообщили в РАЛХе.

На сегодняшний день установлено 9 лиц, виновных в возникновении лесных пожаров на территории лесного фонда Бурятии в особый противопожарный режим. Это жители Баргузинского, Баунтовского, Кижингинского, Муйского, Прибайкальского, Селенгинского и Хоринского районов.

Так, например, 16 апреля в Селенгинском районе женщина развела костер на земельном участке сельскохозяйственного назначения для проведения обряда, вследствие чего произошло возгорание сухой растительности с распространением огня в лесной массив. Площадь пожара составила 19 гектаров. Взысканы затраты на тушение в размере 149 тысяч 976 рублей.

27 апреля в Кижингинском районе мужчина недалеко от фермы решил сжечь туши погибшего зимой крупнорогатого скота, и из-за сильного ветра огонь быстро распространился на 8 гектаров лесного фонда. На виновника судом возложены обязательства по возмещению затрат в размере более 489 тысяч рублей.

- На сегодняшний день взыскано более 600 тысяч рублей. Общая сумма затрат на тушение по выявленным 9 случаям составляет около 14 млн. рублей. 12 млн. 769 тысяч из этой суммы было затрачено на ликвидацию сложного лесного пожара в Куйтунском лесничестве, где местный житель допустил эксплуатацию транспортного средства без искрогасителя, площадь, пройденная огнем, составила более 3 000 гектаров. По данному факту возбуждено уголовное дело. Работа по взысканию продолжается, - пояснила Эржэна Шабанова, начальник отдела административной практики и контроля за возмещением ущерба лесному хозяйству.

 

Фото: РАЛХ

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