Происшествия 16.08.2024 в 06:00

В Улан-Удэ исполнительный директор БМПК попался на воровстве

Бывшего топ-менеджера мясного комбината осудили за мошенничество и растрату
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ исполнительный директор БМПК попался на воровстве
Господин М., получив должность исполнительного директора на довольно известном в Бурятии комбинате БМПК, воспользовался ею не по назначению. А именно – увел у компании примерно 700 тыс. рублей. За что наказан и правосудием, и самим предприятием.

Поплатился за жадность

У господина М. в карьере все складывалось довольно удачно: должность исполнительного директора на одном из крупнейших бурятских пищевых предприятий БМПК – это довольно высокая ступенька в региональной бизнес-иерархии. Но, как говорится, жадность фраера сгубила. И господин М., вместо того, чтобы работать на совесть и расти дальше, решил поживиться за счет своего же комбината.

Приговор Октябрьского районного суда Улан-Удэ случился под Новый год – 27 декабря прошлого года. М. признали виновным сразу по двум статьям УК: мошенничество и растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере.

«Суд установил, что М., являясь исполнительным директором ООО «БМПК», то есть лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, 13 сентября 2021 года, находясь в помещении склада БМПК, поставил вверенную ему продукцию в адрес ИП Б. без оформления необходимых документов, отражающих отгрузку товара. За которую получил от Б. наличные денежные средства: 17 сентября 2021 года – 300 000 рублей, 24 сентября 2021 года – 200 000 рублей, 4 октября 2021 года – 174 536 рублей 35 копеек, а всего 674 536 рублей 35 копеек, которыми впоследствии распорядился по своему усмотрению», - говорится в решении суда.

Впрочем, господин М. оказался сговорчивым человеком и в период судебного следствия (до 30 ноября прошлого года) погасил ущерб в размере 613 215 рублей 24 копейки. Оставшиеся деньги – чуть более 60 тыс. рублей – поступили на счет БМПК 22 января уже этого года, после вынесения приговора.

Спор о процентах

Казалось бы, вот и счастливая развязка (не для господина М., конечно, но для БМПК). Виновный найден, деньги вернулись в кассу. Но так как деньгами компании он пользовался довольно долго (с сентября 2021 по январь 2024), БМПК вчинила ему еще один иск с требованием выплатить проценты за пользование чужими деньгами. Сумма набежала немаленькая: около 145 тыс. рублей.

Господин М. на этот раз сопротивлялся, как мог: его представитель в суде уверял, что по Трудовому кодексу работник обязан возместить работодателю лишь прямой действительный ущерб. И ни о каких процентах речи быть не может. Кроме того, если уж проценты и считать, то с момента вступления приговора в законную силу. А это 12 января текущего года. И, если считать с этого времени, сумма процентов составит 294 рубля 88 копеек.

Тем не менее районный суд первой инстанции постановил взыскать с господина М. всю сумму до копеечки.

Но наш «герой» не отчаялся и пошел обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии.

«Считает, что в данном случае отсутствует факт пользования чужими денежными средствами со стороны ответчика. Денежные обязательства между сторонами отсутствуют до принятия решения о взыскании суммы ущерба. Соответственно, правовых оснований для удовлетворения иска в части взыскания процентов не имеется», - описывает суд его позицию.

Представитель господина М. уверял, что ответственность в данном случае должна быть по Трудовому кодексу, а не по гражданскому.

«В трудовом законодательстве отсутствуют нормы о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Присвоение денежных средств М. произошло до и после прекращения трудовых отношений с ООО «БМПК». Спор возник из трудовых отношений, а не гражданско-правовых».

Суд встал на сторону мошенника

В БМПК же, естественно, просили оставить решение первой инстанции в силе.

«М. получил возможность пользоваться чужими денежными средствами на сумму в размере 674536,35 рубля с момента ее получения в полном объеме и до погашения части долга в период судебного следствия   (30 ноября 2023 года) и окончательного возврата полученной денежной суммы после вступления приговора в законную силу – 24 января 2024 года. Истец считает, что в данном случае нормы трудового законодательства о материальной ответственности работника применению не подлежат, поскольку должны быть возмещены имущественные потери истца, возникшие в связи с совершением преступления, в результате которого М. завладел не принадлежащими ему денежными средствами».

Также в компании отметили, что в должностные обязанности господина М. получение денег не входило.

Однако в Верховном суде согласились с доводами защитника господина М. В итоге апелляционная инстанция отменила решение суда и вынесла новое.

«Исковые требования ООО «Бурятская мясоперерабатывающая компания» к М. о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами оставить без удовлетворения».

Конечно, нельзя сказать, что эта история завершилась в пользу господина М. Однако маленькая победа на фоне других поражений какое-никакое, а утешение.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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