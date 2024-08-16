Происшествия 16.08.2024 в 09:15

В Иркутской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик

Три пилота спаслись, один погиб, на земле никто не пострадал
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Текст: Иван Иванов
В Иркутской области потерпел крушение стратегический бомбардировщик
Бомбардировщик Ту-22М потерпел крушение вечером 15 августа в Иркутской области во время выполнения планового полета. Авиакатастрофа не привела к разрушениям на земле, пожар на месте крушения был ликвидирован, сообщает URA.RU.

По данным федеральных СМИ, около 22:11 в Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М. Самолет выполнял плановый полет, когда произошел инцидент. Он упал в безлюдной местности в Черемховском районе недалеко от села Михайловка, после того как экипаж катапультировался. Свидетели происшествия, жители близлежащих населенных пунктов, видели три парашюта, хотя на борту находились четыре члена экипажа. Самолет рухнул в поле, где вскоре произошло несколько взрывов.

По данным Министерства обороны, причиной крушения бомбардировщика могла стать техническая неисправность. Во время полета самолет потерял управление, и один из пилотов, вероятно, пытался отклонить падающий бомбардировщик от жилых районов. Местные службы, включая региональный центр медицины катастроф, оперативно отреагировали на инцидент, и к месту происшествия были направлены соответствующие службы. Пожар, возникший после падения самолета, был быстро потушен. Уточняется, что бомбардировщик загорелся еще в воздухе.

Первоначально сообщалось, что все четверо членов экипажа найдены живыми. Однако позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале сообщил, что один из летчиков все же погиб. Остальные пилотов получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.  

Фото: скриншот видео

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