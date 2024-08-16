Происшествия 16.08.2024 в 09:27
В Бурятии водитель на ходу выпрыгнул из грузовика
Мужчину госпитализировали с травмами
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло вечером 15 августа в Заиграевском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 35-летний мужчина за рулем автомобиля «ЗИЛ-131», ехавший в сторону Улан-Удэ, в 3 км от Онохоя не справился с управлением и слетел с дороги. При этом водитель на ходу успел выпрыгнуть из грузовика. Мужчина получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Напомним, еще одно ДТП с грузовиком «ЗИЛ-131» произошло пару дней назад в Окинском районе. Там водитель грузовика не справился с управлением, слетел с дороги и упал в реку Ока. В результате аварии мужчина погиб
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, еще одно ДТП с грузовиком «ЗИЛ-131» произошло пару дней назад в Окинском районе. Там водитель грузовика не справился с управлением, слетел с дороги и упал в реку Ока. В результате аварии мужчина погиб
Фото: ГИБДД Бурятии
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