Убийцу-рецидивиста из Бурятии снова отправили за решетку

В Бурятии рецидивиста приговорили к 14 годам лишения свободы за жестокое убийство женщины. Освободившись из тюрьмы, он почти сразу пошел на новое преступление.

Судом установлено, что житель Селенгинского района в декабре 2023 года освободился из мест лишения свободы.

- При освобождении ему выдали предписание о прибытии в центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и о явке в подразделение полиции г. Улан-Удэ для постановки на учет. Однако он туда не явился, а убыл в Бичурский район, где в январе 2024 года в ходе конфликта убил ножом жительницу села Покровка, сбросил ее в подполье и скрылся, - рассказали в прокуратуре республики.

Бичурский районный суд назначил виновному 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком 1 год 6 месяцев.

Фото: loon.site