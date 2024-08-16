Происшествия 16.08.2024 в 11:23

В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке

Из задымленного подъезда пожарные вывели 9 человек
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки на улице Комсомольской в Улан-Удэ.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось сильное задымление в подъезде. Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей. Огнеборцами спасены 9 человек, в том числе 2 детей, с применением спасустройств. В настоящий момент открытое горение в квартире на втором этаже ликвидировано на площади 9 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.

Сейчас на месте пожара работает дознаватель МЧС. Он устанавливает причину возгорания.

Фото: МЧС Бурятии
Теги
пожар

Все новости

Жители Улан-Удэ могут выбрать вакантные места в детсадах города
16.08.2024 в 12:48
Жителя Забайкалья задержали в Бурятии с 5 кг наркотиков
16.08.2024 в 12:45
Предпринимателей в Улан-Удэ заставили снести самовольную постройку
16.08.2024 в 12:06
Жителям Бурятии не до башни
16.08.2024 в 11:56
За мат в адрес полиции жителя Бурятии отправят на принудительные работы
16.08.2024 в 11:34
Дорогу по улице Смолина в Улан-Удэ не будут перекрывать
16.08.2024 в 11:26
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
16.08.2024 в 11:23
В Бурятии выявили свыше 40 тысяч нарушений закона
16.08.2024 в 11:13
Эксперты в России рассказали о новой схеме мошенников перед 1 сентября
16.08.2024 в 11:08
За гибель пса-поводыря в новосибирском троллейбусе никого не накажут
16.08.2024 в 10:40
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
Жителя Забайкалья задержали в Бурятии с 5 кг наркотиков
Не желая сдаваться полиции он устроил игру в догонялки
16.08.2024 в 12:45
За гибель пса-поводыря в новосибирском троллейбусе никого не накажут
Погибшую собаку признали всего лишь «техническим средством реабилитации»
16.08.2024 в 10:40
В Улан-Удэ прикрыли «Золотой Гонконг» и «Большое везение»
В этих кафе китайской кухни нашли грубые нарушения
16.08.2024 в 10:31
В Бурятии ищут пропавших трактористов
Их трактор обнаружили в реке Джида, судьба мужчин не известна
16.08.2024 в 10:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru