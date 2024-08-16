В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке

Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки на улице Комсомольской в Улан-Удэ.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось сильное задымление в подъезде. Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей. Огнеборцами спасены 9 человек, в том числе 2 детей, с применением спасустройств. В настоящий момент открытое горение в квартире на втором этаже ликвидировано на площади 9 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.Сейчас на месте пожара работает дознаватель МЧС. Он устанавливает причину возгорания.Фото: МЧС Бурятии