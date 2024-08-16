Происшествия 16.08.2024 в 11:23
В Улан-Удэ горела квартира в пятиэтажке
Из задымленного подъезда пожарные вывели 9 человек
Текст: Андрей Константинов
Сегодня утром в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажки на улице Комсомольской в Улан-Удэ.
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось сильное задымление в подъезде. Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей. Огнеборцами спасены 9 человек, в том числе 2 детей, с применением спасустройств. В настоящий момент открытое горение в квартире на втором этаже ликвидировано на площади 9 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.
Сейчас на месте пожара работает дознаватель МЧС. Он устанавливает причину возгорания.
Фото: МЧС Бурятии
«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев наблюдалось сильное задымление в подъезде. Звеньями газодымозащитной службы была организована проверка помещений и поиск людей. Огнеборцами спасены 9 человек, в том числе 2 детей, с применением спасустройств. В настоящий момент открытое горение в квартире на втором этаже ликвидировано на площади 9 квадратных метров. Пострадавших нет», - рассказали в МЧС.
Сейчас на месте пожара работает дознаватель МЧС. Он устанавливает причину возгорания.
Фото: МЧС Бурятии
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