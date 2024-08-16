Происшествия 16.08.2024 в 13:49

Спасатели Бурятии обнаружили в квартире мертвую женщину

72-летняя пенсионерка страдала хроническим заболеванием
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Текст: Елена Кокорина
Спасатели Бурятии обнаружили в квартире мертвую женщину

Спасатели Бурятской поисково-спасательной службы обнаружили в квартире пожилую женщину без признаков жизни. Тревогу забила медсестра, которая пришла к больной поставить капельницу, но та не открыла ей дверь.

Сообщение о том, что в городе Гусиноозерск, в запертой квартире находится 72-летняя женщина не выходящая на связь, поступила спасателям 9 августа.

- По уточненной информации, женщина страдала хроническим заболеванием. К ней пришла медсестра, чтобы поставить капельницу, однако женщина не открыла дверь и не отвечала на телефонные звонки медработника, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На место выехали спасатели и с помощью лестницы проникли в квартиру через балкон второго этажа. Там они обнаружили женщину без признаков жизни.

- Призываем вас быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым. Особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности людям. Также напоминаем, что за помощью можно обратиться по номеру единой службы спасения «112», - добавили в ГО и ЧС.

Фото: РА ГО и ЧС

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