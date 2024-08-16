Происшествия 16.08.2024 в 14:05

Житель Бурятии сжег мотоцикл байкера в отместку за сбитую собаку

На мужчину возбудили уголовное дело
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии сжег мотоцикл байкера в отместку за сбитую собаку
Это все, что осталось от сгоревшего мотоцикла. Фото: МВД Бурятии
На днях в полицию Тункинского района поступило заявление от 40-летней жительницы села Гужиры о том, что неизвестный сжег мотоцикл Regulmoto, принадлежавший её сыну. Как сообщили в МВД Бурятии, к преступлению оказался причастен 46-летний односельчанин женщины. В ходе следствия выяснилось, что мужчина поджег мотоцикл в отместку за сбитую собаку.

Оказалось, что владелец дал мотоцикл своему знакомому покататься. Проезжая по улице, тот сбил выскочившую из ограды собаку. В результате ДТП парень получил травмы и попросил друзей отвезти его в больницу, бросив байк на улице.

Хозяин сбитой собаки в момент происшествия был пьян. Узнав о случившемся, он не стал искать виновника, а решил уничтожить брошенный мотоцикл: облил его бензином и поджёг.

Владелец байка узнал о происшествии от знакомых, которые отправили ему видео горящего мотоцикла, и рассказал о случившемся родственникам.

«Подозреваемый ранее не судим, работает вахтовым методом. По факту умышленного уничтожения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Ущерб составил около 130 тысяч рублей», - сообщили в МВД Бурятии.
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