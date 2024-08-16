Происшествия 16.08.2024 в 14:26

Жителя Улан-Удэ «развели» на сайте знакомств

Полиция предупреждает: от имени девушек нередко пишут аферисты
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителя Улан-Удэ «развели» на сайте знакомств
В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 24-летний молодой человек. Как рассказали в МВД Бурятии, на одном из сайтов знакомств горожанин познакомился с девушкой. После непродолжительного общения она предложила встретиться и вместе сходить в театр. Парень согласился, и девушка прислала ему ссылку на сайт, где можно заказать билеты.

Молодой человек перешел по ссылке, где ввел данные своей банковской карты, полагая, что таким образом оплачивает билеты в театр. В этот момент горожанин обнаружил, что с его карты списали 16800 рублей, а новая знакомая прекратила общение. Парень понял, что его обманули, и обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция Бурятии призывает к осторожности в онлайн-общении с незнакомцами. Злоумышленники нередко осуществляют переписку в сетях и мессенджерах с молодыми людьми от имени девушек, в ходе общения предлагает купить билеты в театр или на концерт, и направляет фейковую ссылку. Перейдя по ссылке, кавалер думает, что заказывает билеты, а на самом деле переводит деньги аферистам», - предупредили жителей республики в МВД.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество

Все новости

В Улан-Удэ обновляют технику городских предприятий
16.08.2024 в 15:44
Тимур Бадмацыренов: Бурятия становится значимым центром в продвижении России на Восток
16.08.2024 в 15:40
В Бурятии проглотивший кулон ребенок попал в хирургию
16.08.2024 в 15:26
Жителю Бурятии вынесли приговор за изнасилование и убийство бывшей жены
16.08.2024 в 15:02
Жителя Улан-Удэ «развели» на сайте знакомств
16.08.2024 в 14:26
Житель Бурятии сжег мотоцикл байкера в отместку за сбитую собаку
16.08.2024 в 14:05
Спасатели Бурятии обнаружили в квартире мертвую женщину
16.08.2024 в 13:49
Вооруженный тракторист следит за чистотой тротуаров в Улан-Удэ
16.08.2024 в 13:08
Жители Улан-Удэ могут выбрать вакантные места в детсадах города
16.08.2024 в 12:48
Жителя Забайкалья задержали в Бурятии с 5 кг наркотиков
16.08.2024 в 12:45
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
В Бурятии проглотивший кулон ребенок попал в хирургию
Пятилетнего малыша доставили в Улан-Удэ самолетом
16.08.2024 в 15:26
Жителю Бурятии вынесли приговор за изнасилование и убийство бывшей жены
Мужчина получил 13 лет колонии строгого режима
16.08.2024 в 15:02
Житель Бурятии сжег мотоцикл байкера в отместку за сбитую собаку
На мужчину возбудили уголовное дело
16.08.2024 в 14:05
Спасатели Бурятии обнаружили в квартире мертвую женщину
72-летняя пенсионерка страдала хроническим заболеванием
16.08.2024 в 13:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru