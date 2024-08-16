Жителя Улан-Удэ «развели» на сайте знакомств

В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 24-летний молодой человек. Как рассказали в МВД Бурятии, на одном из сайтов знакомств горожанин познакомился с девушкой. После непродолжительного общения она предложила встретиться и вместе сходить в театр. Парень согласился, и девушка прислала ему ссылку на сайт, где можно заказать билеты.Молодой человек перешел по ссылке, где ввел данные своей банковской карты, полагая, что таким образом оплачивает билеты в театр. В этот момент горожанин обнаружил, что с его карты списали 16800 рублей, а новая знакомая прекратила общение. Парень понял, что его обманули, и обратился в полицию.«По данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция Бурятии призывает к осторожности в онлайн-общении с незнакомцами. Злоумышленники нередко осуществляют переписку в сетях и мессенджерах с молодыми людьми от имени девушек, в ходе общения предлагает купить билеты в театр или на концерт, и направляет фейковую ссылку. Перейдя по ссылке, кавалер думает, что заказывает билеты, а на самом деле переводит деньги аферистам», - предупредили жителей республики в МВД.Фото: «Номер один»