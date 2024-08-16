В Бурятии проглотивший кулон ребенок попал в хирургию

Пятилетнего ребенка вчера, 15 августа, пришлось экстренно доставлять в больницу Улан-Удэ самолетом. Малыш проглотил пластиковый кулон, но извлечь инородное тело в районной больнице на севере республики возможности не было.

Ситуацию прокомментировали в республиканском министерстве здравоохранения.

- Вчера, 15 августа авиамедицинской бригадой ГБУЗ «ТЦМК РБ» воздушным бортом из северного района Бурятии эвакуирован ребенок пяти лет. У него диагностировано нахождение инородного тела в пищеводе, которым оказался пластиковый кулон. Ребенок был доставлен в медицинскую организацию города Улан-Удэ, - рассказали в пресс-службе минздрава Бурятии.

Сейчас ребенок проходит лечение в отделении хирургии. Его состояние врачи больницы оценивают, как удовлетворительное.

Тем же вечером в больницу города доставили еще одного малыша с подобным диагнозом. Малолетний улан-удэнец, по всей видимости, тоже что-то невзначай проглотил. В данное время он получает необходимое лечение в больнице города.

Фото: loon.site