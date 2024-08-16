Происшествия 16.08.2024 в 15:54
В Бурятии на реке утонула женщина
На поиски ее тела выехали спасатели
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на реке баргузин во время купания утонула 45-летняя женщина. Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», на поиски ее тела выехали три спасателя Усть-Баргузинского ПСП БПСО на двух единицах техники.
Как уточнили в МЧС Бурятии, происшествие случилось вниз по течению от села Баргузин в местности «Пионерский лагерь». Место там не оборудовано для купания, на берегу установлены запрещающие знаки.
Напомним, 14 августа в Закаменском районе в местности Сэхир утонул 16-летний подросток. Он переходил реку вброд вместе с конём, и его снесло течением.
Фото: МЧС Бурятии
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