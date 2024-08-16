В Бурятии на реке утонула женщина

Сегодня на реке баргузин во время купания утонула 45-летняя женщина. Как сообщил вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», на поиски ее тела выехали три спасателя Усть-Баргузинского ПСП БПСО на двух единицах техники.







Как уточнили в МЧС Бурятии, происшествие случилось вниз по течению от села Баргузин в местности «Пионерский лагерь». Место там не оборудовано для купания, на берегу установлены запрещающие знаки.