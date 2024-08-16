Происшествия 16.08.2024 в 15:57
На проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ загорелся офис
Его сотрудники самостоятельно эвакуировались
Текст: Елена Кокорина
Сегодня днем, 16 августа, загорелось административное здание на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. 12 сотрудников организации самостоятельно эвакуировались и ожидали приезда спасателей на свежем воздухе.
- На момент прибытия пожарных подразделений к месту вызова наблюдалось задымление в офисе на втором этаже. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет, - рассказали в МЧС республики.
К тушению были привлечены 24 человека личного состава и восемь единиц техники Главного управления МЧС республики.
- В данное время для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России, - добавили в ведомстве.
Фото: Номер один