Происшествия 16.08.2024 в 15:57

На проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ загорелся офис

Его сотрудники самостоятельно эвакуировались
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Текст: Елена Кокорина
На проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ загорелся офис

Сегодня днем, 16 августа, загорелось административное здание на проспекте Автомобилистов в Улан-Удэ. 12 сотрудников организации самостоятельно эвакуировались и ожидали приезда спасателей на свежем воздухе.

- На момент прибытия пожарных подразделений к месту вызова наблюдалось задымление в офисе на втором этаже. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Пострадавших в происшествии нет, - рассказали в МЧС республики.

К тушению были привлечены 24 человека личного состава и восемь единиц техники Главного управления МЧС республики.

- В данное время для установления причины пожара на месте работает дознаватель МЧС России, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

 

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