Происшествия 17.08.2024 в 11:39

В Бурятии местные жители перевели мошенникам свыше 411 миллионов рублей

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 17 августа стали 1771 человек
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Текст: Макар Захаров
В Бурятии местные жители перевели мошенникам свыше 411 миллионов рублей

Только за последнюю неделю интернет-мошенникам удалось обмануть 46 человек. 

Причиненный ущерб составил более 411 миллионов рублей, из них 11,6 миллиона — за последнюю неделю. Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, на интернет-сайтах, при этом довольно часто используют популярные мессенджеры: Viber, WhatsApp, Telegram и другие.

Зачастую злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими и представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло: снятие денег, оформление кредита или взлом личиночного кабинета. Либо предлагают дополнительный заработок.

Однако самой востребованной у преступников схемой по-прежнему остается афера — «безопасный счет». Из-за нее очередной жертвой стала в Кабанском районе женщина поверившая лжесотруднику Центробанка. Он в свою очередь сообщил ей, что ее личный кабинет в одном из банков пытаются взломать и оформить кредит. Чтобы защитить себя, она взяла кредит и перевела 585 тысяч рублей на «безопасный счет». Тем самым потеряв все деньги.

Сотрудники полиции призывают население не слушать неизвестных людей и не следовать их инструкциям ни при каких обстоятельствах.

Фото: Номер один.

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