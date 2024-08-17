Происшествия 17.08.2024 в 13:21
В Бурятии нашли тело подростка
Перед своей гибелью он пытался перейти реку верхом на лошади
Текст: Макар Захаров
Несчастный случай произошел в местности Сэхир сельского поселения Далахайское, где 14 августа подросток пытался перебраться через реку верхом на лошади.
По предварительным данным после того, как конь оступился — ребенка подхватило течением и унесло весте с животным.
Несколько дней 16-летнего подростка искали его родственники, а также местные жители. В процессе к ним присоединились и сотрудники полиции вместо со специалистами Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
К сожалению, вечером 16 августа спасатели нашли бездыханное тело несовершеннолетнего в 4-х километрах от места утопления и передали его сотрудникам полиции.
Фото: Номер один