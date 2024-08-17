В Бурятии нашли тело подростка

Несчастный случай произошел в местности Сэхир сельского поселения Далахайское, где 14 августа подросток пытался перебраться через реку верхом на лошади.



По предварительным данным после того, как конь оступился — ребенка подхватило течением и унесло весте с животным.

Несколько дней 16-летнего подростка искали его родственники, а также местные жители. В процессе к ним присоединились и сотрудники полиции вместо со специалистами Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

К сожалению, вечером 16 августа спасатели нашли бездыханное тело несовершеннолетнего в 4-х километрах от места утопления и передали его сотрудникам полиции.



Фото: Номер один