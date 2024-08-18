Число пожаров в Бурятии уменьшилось до двух. За прошедшие сутки в республике обнаружено два возгорания в Северо-Байкальском районе. Причиной пожаров стала сухая гроза.

- На утро 18 августа в республике действует два лесных пожара в Северо-Байкальском районе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 4,5 га. 18 сотрудников Авиалесоохраны работают на тушении возникших очагов. Задействована одна единица лесопожарной техники, - сообщили в РАЛХе.

В Бурятии продолжает действовать особый противопожарный режим, находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: РАЛХ