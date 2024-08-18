Двух жителей Бурятии задержали за групповое убийство в Чите

По факту групповой драки возле сауны на улице Амурской в Чите, в ходе которой в ночь на 17 августа погиб 22-летний мужчина, задержаны двое жителей Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следственными органами по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

По версии следствия, 17 августа около 5 часов утра в городе Чите у одного из развлекательных заведений по улице Амурской произошел конфликт между двумя компаниями мужчин. Несколько человек нанесли множественные ножевые ранения 22-летнему жителю Читы, который скончался на месте. Еще один пострадавший 30 лет госпитализирован в ножевыми ранениями.

Следователи СК в ходе совместной работы с полицейскими задержали по подозрению в совершении преступления двух жителей республики Бурятия 1988 и 1977 годов рождения. Сейчас следователи допрашивают задержанных.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение, а также избрана мера пресечения. Назначены судебные экспертизы.

Следствие продолжается.

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