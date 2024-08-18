Происшествия 18.08.2024 в 10:35

Трое несовершеннолетних детей в Улан-Удэ пострадали при пожаре

Горела квартира по улице Совхозной
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Трое несовершеннолетних детей в Улан-Удэ пострадали при пожаре

Накануне в Улан-Удэ произошел пожар в квартире одноэтажного многоквартирного дома по улице Совхозной в Улан-Удэ в микрорайоне пос. Забайкальский (Зверосовхоз). Детям удалось покинуть помещения до прибытия пожарных.

- На момент прибытия пожарных подразделений к месту вызова, горела одна из квартир. До прибытия спасателей 17-летний подросток и двое несовершеннолетних детей 10-ти лет самостоятельно покинули жилые помещения. По предварительной версии причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.


С признаками отравления продуктами горения и травмами все трое детей были госпитализированы.

Пожар удалось потушить на площади 73 кв. метра. К тушению привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Прокуратура Бурятии проведет проверку всех обстоятельств пожара, возникшему 17 августа в доме на улице Совхозная п.Забайкальский в г. Улан-Удэ.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере пожарной безопасности, защиты прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре республики.

 

Фото: республиканское агенство ГО и ЧС

Теги
пожар Бурятия

Все новости

Трое несовершеннолетних детей в Улан-Удэ пострадали при пожаре
18.08.2024 в 10:35
Двух жителей Бурятии задержали за групповое убийство в Чите
18.08.2024 в 10:00
Число пожаров в Бурятии уменьшилось до двух
18.08.2024 в 09:23
В Улан-Удэ самокатчики все чаще попадают в сводки происшествий
18.08.2024 в 08:00
В Бурятии долги покойника повесили на душевнобольную женщину
18.08.2024 в 07:00
В Бурятии интернет-пользователи поругались из-за онлайн конкурса
17.08.2024 в 14:09
В Бурятии нашли тело подростка
17.08.2024 в 13:21
В Бурятии при столкновении машин погибла женщина
17.08.2024 в 12:39
В Бурятии местные жители перевели мошенникам свыше 411 миллионов рублей
17.08.2024 в 11:39
Из дю Солей - в Бурятию
17.08.2024 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
Двух жителей Бурятии задержали за групповое убийство в Чите
Убийство произошло возле сауны во время драки
18.08.2024 в 10:00
Число пожаров в Бурятии уменьшилось до двух
Обнаружены два возгорания в Северо-Байкальском районе
18.08.2024 в 09:23
В Бурятии нашли тело подростка
Перед своей гибелью он пытался перейти реку верхом на лошади
17.08.2024 в 13:21
В Бурятии при столкновении машин погибла женщина
По предварительной информации, она уснула за рулем и вылетела на встречку
17.08.2024 в 12:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru