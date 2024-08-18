Трое несовершеннолетних детей в Улан-Удэ пострадали при пожаре

Накануне в Улан-Удэ произошел пожар в квартире одноэтажного многоквартирного дома по улице Совхозной в Улан-Удэ в микрорайоне пос. Забайкальский (Зверосовхоз). Детям удалось покинуть помещения до прибытия пожарных.

- На момент прибытия пожарных подразделений к месту вызова, горела одна из квартир. До прибытия спасателей 17-летний подросток и двое несовершеннолетних детей 10-ти лет самостоятельно покинули жилые помещения. По предварительной версии причиной пожара послужил аварийный режим работы электросети, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.





С признаками отравления продуктами горения и травмами все трое детей были госпитализированы.

Пожар удалось потушить на площади 73 кв. метра. К тушению привлекались 18 человек личного состава и 5 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.

Прокуратура Бурятии проведет проверку всех обстоятельств пожара, возникшему 17 августа в доме на улице Совхозная п.Забайкальский в г. Улан-Удэ.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере пожарной безопасности, защиты прав несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре республики.

Фото: республиканское агенство ГО и ЧС