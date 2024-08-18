В Тункинском районе заблудилось пять туристок, которые совершали восхождение на пик Аршан. Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы оперативно эвакуировали заблудившихся в горах женщин.

- Ночью, 18 августа, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Тункинском районе группа из пяти женщин, совершающих восхождение на пик Аршан, сбилась с тропы и заблудилась. Туристки разожгли костер и ожидали помощи спасателей, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

К месту оперативно выдвинулись спасатели 2-го поисково-спасательного отряда БРПСС в составе двух человек и одной единицы техники.

Прибыв на место, спасатели обнаружили заблудившихся женщин и проводили их до поселка Аршан. Состояние женщин удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

- В случае возникновения чрезвычайной ситуации за помощью можете обратиться по номеру единой службы спасения «112», - напомнили жителям Бурятии в агентстве ГО и ЧС.

Фото: Номер один