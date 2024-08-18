В Бурятии разыскивают двух подростков. Девочка пропала в Тарбагатайском районе, а мальчик – в Селенгинском.

Сотрудниками полиции разыскивается 13-летняя уроженка Тарбагатайского района Софья С., которая днем 15 августа уехала к подруге в г. Улан-Удэ и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: европейской внешности, на вид 14-15 лет, рост 145 сантиметров, худощавого телосложения, волосы бордового цвета, стрижка каре, глаза голубые.

Была одета; черная кофта с капюшоном, черные джинсы, белые кроссовки.

Особые приметы: имеет порезы на запястье, около ключицы татуировка в виде буквы «А».

Также объявлен в розыск уроженец Селенгинского района, 14-летний Павел К., который вечером 17 августа ушел из дома по ул. Гагарина с.Бом Мухоршибирского района и до настоящего времени домой не вернулся.

По предварительным данным направлялся в сторону федеральной трассы Р-258 «Байкал», чтобы уехать в г. Улан-Удэ.

Приметы: рост 152 сантиметра, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные прямые коротко стриженные. Особые приметы: шрам на лице в области щеки от укуса собаки.

Был одет: футболка черного цвета, шорты трикотажные синего цвета с надписями

«Адидас», кроссовки черно-серого цвета.

При наличии информации о разыскиваемом или его местонахождении просьба незамедлительно сообщить по номерам телефона: 8 (924) 396-99-55, 8 (3014) 32-18-39 или 102.

Фото: Номер один