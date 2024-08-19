В Бурятии тушат семь лесных пожаров

За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено шесть возгораний в Баргузинском, Иволгинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.

Пожар в Иволгинском районе возник по вине местного населения, причиной остальных очагов стала сухая гроза.

- Сегодня утром, 19 августа, в республике действует 7 лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.

Ликвидирован один очаг в Иволгинском районе.

Площадь действующих лесных пожаров в республике составляет более 37 гектаров.

Угрозы населенным пунктам нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении лесных пожаров работают 55 человек лесников и сотрудников Авиалесоохраны. Задействовано пять единиц лесопожарной техники.

- В республике действует особый противопожарный режим, поэтому находиться в лесу можно только в специально отведенных местах, - добавили в РАЛХ.

Фото: РАЛХ





