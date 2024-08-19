В Бурятии тушат семь лесных пожаров
За прошедшие сутки в Бурятии было обнаружено шесть возгораний в Баргузинском, Иволгинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.
Пожар в Иволгинском районе возник по вине местного населения, причиной остальных очагов стала сухая гроза.
- Сегодня утром, 19 августа, в республике действует 7 лесных пожаров в Баргузинском, Курумканском и Северо-Байкальском районах.
Ликвидирован один очаг в Иволгинском районе.
Площадь действующих лесных пожаров в республике составляет более 37 гектаров.
Угрозы населенным пунктам нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении лесных пожаров работают 55 человек лесников и сотрудников Авиалесоохраны. Задействовано пять единиц лесопожарной техники.
- В республике действует особый противопожарный режим, поэтому находиться в лесу можно только в специально отведенных местах, - добавили в РАЛХ.
Фото: РАЛХ