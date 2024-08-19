Житель Бурятии украл у железнодорожников костыли

Почти 400 железнодорожных костылей украл 30-летний житель Заиграевского района Бурятии. Металлические приспособления, используемые при скреплении рельс и деревянных шпал в железнодорожном полотне, он продал чуть больше, чем за 10 тысяч.

Злоумышленника установили сотрудники Улан-Удэнского ЛО транспортной полиции.

- Мужчина ранее работал в частной организации, территория которой прилегает к железнодорожным путям. Вблизи путей он приметил железнодорожные костыли, продолжительное время хранившиеся на месте. Спустя пару месяце, он приехал на территорию бывшей работы на машине и вывез 364 костыля. Украденное сдал в пункт приема металла, выручив 11 тысяч руб. Деньги положил на карту. В содеянном уже признался и раскаялся, - рассказали в транспортной полиции республики.

Стражи магистралей изъяли похищенное имущество. Сумма ущерба составила почти 18 тыс. руб.

Дознавателем Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Идет расследование.

Фото: Улан-Удэнский ЛО МВД России на транспорте







