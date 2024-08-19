Происшествия 19.08.2024 в 09:28
Житель Бурятии утонул, спасая детей
Происшествие случилось на Байкале в устье реки Кичера
Текст: Андрей Константинов
Трагический случай произошел в Северо-Байкальском районе на песчаной косе озера Байкал в устье реки Кичера. Как сообщил вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7», там, спасая детей, утонул мужчина.
Со слов очевидцев, дети купались на песчаной косе и двое из них начали тонуть. На помощь им бросились двое мужчин. Один из них, вытолкнув ребёнка к берегу, не смог выбраться сам и утонул.
Тело погибшего нашли на глубине 6 метров и уже подняли на поверхность. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Фото: МЧС Бурятии
Со слов очевидцев, дети купались на песчаной косе и двое из них начали тонуть. На помощь им бросились двое мужчин. Один из них, вытолкнув ребёнка к берегу, не смог выбраться сам и утонул.
Тело погибшего нашли на глубине 6 метров и уже подняли на поверхность. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.
Фото: МЧС Бурятии
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