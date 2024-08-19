Происшествия 19.08.2024 в 09:40

В Улан-Удэ пропавшая пенсионерка найдена мертвой

83-летнюю женщину искали две недели
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пропавшая пенсионерка найдена мертвой
В Улан-Удэ прекращены поиски 83-летней пенсионерки, которая днем 4 августа ушла из дома на ул. Мокрова и не вернулась. 6 августа пожилую женщину начали искать волонтеры «Лизы Алерт», а 9 августа к ее поискам подключилась полиция.

«Женщина найдена, она погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», - сообщили вчера вечером в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Обстоятельства гибели пенсионерки не уточняются.
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с 14 по 20 августа

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