Происшествия 19.08.2024 в 09:40
В Улан-Удэ пропавшая пенсионерка найдена мертвой
83-летнюю женщину искали две недели
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ прекращены поиски 83-летней пенсионерки, которая днем 4 августа ушла из дома на ул. Мокрова и не вернулась. 6 августа пожилую женщину начали искать волонтеры «Лизы Алерт», а 9 августа к ее поискам подключилась полиция.
«Женщина найдена, она погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», - сообщили вчера вечером в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Обстоятельства гибели пенсионерки не уточняются.
«Женщина найдена, она погибла. Выражаем соболезнования родным и близким», - сообщили вчера вечером в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Обстоятельства гибели пенсионерки не уточняются.
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