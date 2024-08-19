Пенсионер в Бурятии насмерть сбил женщину

В минувшую субботу, 17 августа, в Бурятии произошел наезд на пешехода со смертельным исходом. Пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе.

ДТП случилось в Заиграевском районе.

- 73-летний водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон», следовал со стороны поселка Заиграево в сторону села Новая Брянь. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 61-летнюю женщину, - рассказали в ГИБДД республики.

В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Фото: ГИБДД РБ