Происшествия 19.08.2024 в 10:02
Пенсионер в Бурятии насмерть сбил женщину
61-летняя женщина переходила дорогу по зебре
Текст: Елена Кокорина
В минувшую субботу, 17 августа, в Бурятии произошел наезд на пешехода со смертельным исходом. Пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе.
ДТП случилось в Заиграевском районе.
- 73-летний водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон», следовал со стороны поселка Заиграево в сторону села Новая Брянь. На нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 61-летнюю женщину, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.
Фото: ГИБДД РБ