Происшествия 19.08.2024 в 10:06
18-летняя жительница Улан-Удэ на 8 лет загремела за решетку
Девушка хотела заработать на распространении наркотиков
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летней горожанки. Девушка обвинялась в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года горожанка решила заработать на распространении наркотиков с помощью интернета. В марте 2024 года при получении очередной партии зелья, предназначенного для последующего сбыта наркопотребителям, ее задержали полицейские.
Рассмотрев материалы дела, суд признал девушку виновной. Её приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года горожанка решила заработать на распространении наркотиков с помощью интернета. В марте 2024 года при получении очередной партии зелья, предназначенного для последующего сбыта наркопотребителям, ее задержали полицейские.
Рассмотрев материалы дела, суд признал девушку виновной. Её приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
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