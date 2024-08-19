18-летняя жительница Улан-Удэ на 8 лет загремела за решетку

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 18-летней горожанки. Девушка обвинялась в покушении на сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в декабре 2023 года горожанка решила заработать на распространении наркотиков с помощью интернета. В марте 2024 года при получении очередной партии зелья, предназначенного для последующего сбыта наркопотребителям, ее задержали полицейские.Рассмотрев материалы дела, суд признал девушку виновной. Её приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: «Номер один»