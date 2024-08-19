В Бурятии девушка на иномарке влетела в дом

ДТП произошло сегодня ночью в селе Нестериха Баргузинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 19-летняя девушка на автомобиле «Ниссан» не справилась с управлением и врезалась в жилой дом.В результате аварии травмы получили 16-летний пассажир иномарки и 5-летний ребенок, находившийся в доме.Как уточнили в Госавтоинспекции, водительских прав у девушки не было.Фото: ГИБДД Бурятии