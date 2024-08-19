Происшествия 19.08.2024 в 10:23
В Бурятии девушка на иномарке влетела в дом
В аварии пострадали подросток и 5-летний ребенок
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня ночью в селе Нестериха Баргузинского района. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 19-летняя девушка на автомобиле «Ниссан» не справилась с управлением и врезалась в жилой дом.
В результате аварии травмы получили 16-летний пассажир иномарки и 5-летний ребенок, находившийся в доме.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водительских прав у девушки не было.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии травмы получили 16-летний пассажир иномарки и 5-летний ребенок, находившийся в доме.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водительских прав у девушки не было.
Фото: ГИБДД Бурятии
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