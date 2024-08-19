Происшествия 19.08.2024 в 10:33
75-летний автомобилист в Бурятии столкнулся с молодым мотоциклистом
По вине пенсионера байкер получил тяжелые травмы
Текст: Елена Кокорина
В воскресенье в 12 часов дня в Иволгинском районе Бурятии произошло столкновение автомобиля и мотоцикла. В результате аварии молодой мотоциклист был доставлен в больницу.
ДТП произошло в 1 км от Улан-Удэ.
- 75-летний водитель автомобиля «Хендэ Старекс», следуя по федеральной автодороге «Ирктуск–Улан-Удэ–Чита» не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом «Шармак Кендер» под управлением 34-летнего водителя. Молодой байкер прав категории А не имел, - рассказали в ГИБДД республики.
В результате ДТП мотоциклист получил тяжелые травмы и был госпитализирован, добавили в полиции.
Фото: ГИБДД РБ