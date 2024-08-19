Три пенсионерки в Бурятии вылетели с дороги

В выходной день в Прибайкальском районе Бурятии три пожилые женщины отправились в поездку, но попали в аварию. Водитель не справилась с управлением своего автомобиля.

Авария случилась в 3 часа дня в 2 км от села Засухино.

- 69-летняя водитель автомашины «Ниссан», следуя со стороны села Кома в направлении поселка Турнтаево не справилась с управлением и съехала с дороги. В результате этого 71-летняя и 68-летняя пассажирки получили травмы различной степен тяжести, - рассказали в ГИБДД республики.

В ведомстве добавили, что в субботу и воскресенье на дорогах республики совершено 660 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 34 пьяных водителя.

За два выходных дня произошло 40 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе несколько ДТП с пострадавшими участниками дорожного движения.

Фото: ГИБДД РБ