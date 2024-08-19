Происшествия 19.08.2024 в 11:18

В Улан-Удэ росгвардейцам пришлось усмирять буйного пациента

В итоге вместо больницы мужчина оказался в полиции
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ росгвардейцам пришлось усмирять буйного пациента
Вчера днем в Росгвардию Бурятии поступил сигнал с кнопки тревожной сигнализации на карете скорой помощи. На место вызовы немедленно выехал наряд вневедомственной охраны.

«Прибывшим правоохранителям медики рассказали, что приехали по вызову на оказание помощи мужчине. Однако при попытке осмотреть его горожанин, который оказался пьян, начал оскорблять врачей, нецензурно выражаясь. Росгвардейцы доставили мужчину в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении 39-летнего ранее судимого гражданина составлен административный протокол», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Как отметили в ведомстве, всего с начала года росгвардейцы уже более 80 раз выезжали на срабатывания кнопок тревожной сигнализации, установленных в машинах скорой помощи. Сейчас в городе такими кнопками оборудованы более 200 транспортных средств – помимо скорых, их устанавливают в муниципальных автобусах и трамваях.

Фото: «Номер один»
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