Происшествия 19.08.2024 в 11:47

В Улан-Удэ «инвестор» обанкротился сам и загнал в долги двух друзей

На троих горожане перечислили аферистам более 2 миллионов рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ «инвестор» обанкротился сам и загнал в долги двух друзей
32-летний житель Улан-Удэ, пытающийся заработать на инвестициях, стал жертвой мошенников. Также от рук аферистов пострадали его друзья 34-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Как рассказали в МВД Бурятии, горожанин нашел в интернете объявление о дополнительном заработке на инвестировании и оставил свой номер телефона. Далее по схеме с ним связался лже-инструктор инвестиционной компании и обучил работе в приложении. Первый взнос составил 18600 рублей, а спустя несколько дней куратор предложил мужчине вывести заработанные 1,5 тысячи долларов, но для их снятия необходимо было предоставить двух поручителей.

Горожанин обратился за помощью к знакомым мужчине и женщине. Те согласились помочь. Мошенники прислали им ссылку, якобы, для зачисления средств, при переходе по которой на них были оформлены дистанционные кредиты. Злоумышленники успокоили и убедили поручителей, что деньги необходимы для обеспечения переводов и после вывода средств они вернутся им на счета.

Два кредита по 950 тысяч рублей поручители перевели своему знакомому, затем на женщину был оформлен еще один кредит в размере 406 тысяч рублей, деньги она также перевела инвестору.

Собранную сумму - 2 миллиона 285 тысяч рублей – горожанин разными транзакциями перевел на счета куратора и стал ожидать поступления средств. Но партнеры перестали выходить на связь.

Инвестор на протяжении двух недель пытался дозвониться до офиса инвестиционной компании и только потом осознал, что стал жертвой мошенников.

«Не втягивайте знакомых в сомнительные финансовые операции. Как только у «инвестора» возникает желание вывести деньги со счета, лжеброкеры начинают рассказывать о различных препятствиях и расходах на такую операцию, а также просят оплатить страховку или найти поручителей. Будьте бдительны!», - обратились к горожанам в МВД Бурятии.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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