Происшествия 19.08.2024 в 11:58
Тело пропавшей в Улан-Удэ бабушки нашли на берегу реки в Прибайкальском районе
Следов насильственной смерти правоохранители не обнаружили
Текст: Андрей Константинов
В МВД Бурятии сообщили некоторые подробности о поисках 83-летней пенсионерки, которая пропала в Улан-Удэ. Напомним, днем 4 августа она ушла из дома на ул. Мокрова и не вернулась. Две недели пожилую женщину искали полиция и волонтеры. Вчера в поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщили, что пенсионерка найдена мертвой.
«Тело пенсионерки обнаружили на берегу реки Селенга в селе Бурдуково Прибайкальского района. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле нет», - сообщили в МВД.
«Тело пенсионерки обнаружили на берегу реки Селенга в селе Бурдуково Прибайкальского района. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле нет», - сообщили в МВД.
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