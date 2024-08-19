В селе Бурятии дети спалили заброшку

Детская шалость с огнём привела к пожару в Тункинском районе Бурятии. Ребята разожгли костер внутри заброшенного здания, а уходя домой, не до конца его потушили.

- Сообщение о возгорании заброшенного здания в селе Малый Жемчуг поступило на пульт пожарной части ранним утром, 19 августа. К месту выезда был отправлен личный состав Тункинского отряда ГПС РБ в составе пяти человек и двух единиц техники, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

На момент прибытия пожарных, огнём была охвачена крыша здания.

- Возгорание тушили в течение 4-х часов. Пострадавших нет. В результате пожара сгорела крыша и частично пристрой здания. По предварительным данным, причиной пожара послужила детская шалость с огнём: дети разожгли костёр внутри здания и, не потушив его до конца, ушли домой, - добавили в агентстве.

Фото: Номер один