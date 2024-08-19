Стиральная машинка в Бурятии чуть не лишила сельчан жилья

В Джидинском районе Бурятии замыкание электропровода удлинителя, в который была подключена стиралка, стало причиной пожара в жилом доме. На борьбу с огнем вышли не только пожарные, но и соседи.

- Пожар произошёл утром 19 августа в селе Ичетуй. Возгорание на площади 5 кв метров было потушено силами дежурного караула 5-го Джидинского отряда ГПС РБ и добровольной пожарной команды. Помогали и неравнодушные соседи, - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причиной возгорания по предварительным данным послужило короткое замыкание электрического провода удлинителя, в который была подключена стиральная машина.

- К счастью, обошлось без пострадавших. Собственница дома успела обнаружить возгорание и сообщить о пожаре, - добавили в РА ГО и ЧС.

Фото: Номер один