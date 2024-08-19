Происшествия 19.08.2024 в 13:59

В Бурятии мужчина, который спас детей и утонул, был их отцом

В МЧС сообщили подробности происшествия
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии мужчина, который спас детей и утонул, был их отцом
В МЧС Бурятии сообщили подробности трагического происшествия в Северо-Байкальском районе, где, спасая детей, утонул 35-летний мужчина. Как выяснилось, это был их отец.

«17 августа на берегу реки Кичера отдыхала семья с двумя маленькими детьми. Разбивающие лагерь родители упустили из виду дочь и сына, которые забрались в воду и оказались на глубине. На помощь детям бросился глава семейства. Отец спас своих детей, передав их на плавательные средства, однако сам уже не смог выбраться», - сообщили в МЧС.

Всего с начала купального сезона в Бурятии уже утонули 25 человек, 7 из которых - дети.

«Как правило, трагические случаи происходят в местах, не предназначенных для купания. Направляясь к воде, помни о своей безопасности и безопасности своих детей», предупреждают в МЧС.

Фото: МЧС Бурятии
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