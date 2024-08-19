Происшествия 19.08.2024 в 14:07
На новосибирского альпиниста сошел ледник в горах Пакистана
Сергей Миронов поднимался на Гашербрум IV вместе с еще четырьмя россиянами
Текст: КП-Новосибирск
В понедельник, 19 августа, стало известно, что в горах в Пакистане в беду попали трое российских альпинистов: Сергей Нилов, Сергей Миронов и Михаил Миронов. Как сообщает КП-Новосибирск, они вместе с Алексеем Баутиным и Евгением Яблоковым поднимались на Гашербрум IV - это семнадцатая по высоте вершина в мире и шестая по высоте в Пакистане. Задача у альпинистов, по предварительной версии, была - забрать тело Дмитрия Головченко, погибшего в прошлом году.
- Сергей Миронов - один из Новосибирска в этой группе, - пояснили знакомые альпинистов.
- Людям без опыта там просто делать нечего: огромная высота (7925 метров), отвесные скалы. Осложняется все тем, что там нет спасательной службы, которая смогла бы быстро прийти на помощь, - рассказал Александр Гофштейн, альпинист, заслуженный спасатель России.
У каждого из ребят опыт был, поэтому они решились на такое восхождение. Мироновы и Нилов 17 августа попали под обвал.
- Сергей Нилов погиб. У Сергея Миронова, предположительно, перелом бедра и ребер. У Михаила серьезных травм нет, - пояснили в Федерации альпинизма России. - Они смогли приспуститься на 100 метров ниже, нашли один из своих рюкзаков, который отбросило во время обвала. Затем им удалось найти рюкзак Сергея Нилова. Теперь у них есть все необходимое для жизнеобеспечения – еда, горелка, спальники, палатка, а также аптечка.
- Сергей Миронов - один из Новосибирска в этой группе, - пояснили знакомые альпинистов.
- Людям без опыта там просто делать нечего: огромная высота (7925 метров), отвесные скалы. Осложняется все тем, что там нет спасательной службы, которая смогла бы быстро прийти на помощь, - рассказал Александр Гофштейн, альпинист, заслуженный спасатель России.
У каждого из ребят опыт был, поэтому они решились на такое восхождение. Мироновы и Нилов 17 августа попали под обвал.
- Сергей Нилов погиб. У Сергея Миронова, предположительно, перелом бедра и ребер. У Михаила серьезных травм нет, - пояснили в Федерации альпинизма России. - Они смогли приспуститься на 100 метров ниже, нашли один из своих рюкзаков, который отбросило во время обвала. Затем им удалось найти рюкзак Сергея Нилова. Теперь у них есть все необходимое для жизнеобеспечения – еда, горелка, спальники, палатка, а также аптечка.
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