Происшествия 19.08.2024 в 14:07

На новосибирского альпиниста сошел ледник в горах Пакистана

Сергей Миронов поднимался на Гашербрум IV вместе с еще четырьмя россиянами
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
На новосибирского альпиниста сошел ледник в горах Пакистана
Беда с альпинистами произошла в Пакистане. Фото: Федерация альпинизма России
В понедельник, 19 августа, стало известно, что в горах в Пакистане в беду попали трое российских альпинистов: Сергей Нилов, Сергей Миронов и Михаил Миронов. Как сообщает КП-Новосибирск, они вместе с Алексеем Баутиным и Евгением Яблоковым поднимались на Гашербрум IV - это семнадцатая по высоте вершина в мире и шестая по высоте в Пакистане. Задача у альпинистов, по предварительной версии, была - забрать тело Дмитрия Головченко, погибшего в прошлом году.

- Сергей Миронов - один из Новосибирска в этой группе, - пояснили знакомые альпинистов.

- Людям без опыта там просто делать нечего: огромная высота (7925 метров), отвесные скалы. Осложняется все тем, что там нет спасательной службы, которая смогла бы быстро прийти на помощь, - рассказал Александр Гофштейн, альпинист, заслуженный спасатель России.

У каждого из ребят опыт был, поэтому они решились на такое восхождение. Мироновы и Нилов 17 августа попали под обвал.

- Сергей Нилов погиб. У Сергея Миронова, предположительно, перелом бедра и ребер. У Михаила серьезных травм нет, - пояснили в Федерации альпинизма России. - Они смогли приспуститься на 100 метров ниже, нашли один из своих рюкзаков, который отбросило во время обвала. Затем им удалось найти рюкзак Сергея Нилова. Теперь у них есть все необходимое для жизнеобеспечения – еда, горелка, спальники, палатка, а также аптечка.
Теги
альпинизм

Все новости

В Улан-Удэ высота стелы «Город трудовой доблести» составит 27 метров
19.08.2024 в 14:18
На новосибирского альпиниста сошел ледник в горах Пакистана
19.08.2024 в 14:07
В Бурятии мужчина, который спас детей и утонул, был их отцом
19.08.2024 в 13:59
Жара в Бурятии продержится еще один день
19.08.2024 в 13:49
Власти Улан-Удэ будут забирать за недвижимость с непонятным статусом
19.08.2024 в 13:35
Школьников Улан-Удэ заставят стрелять по мишеням на полигонах
19.08.2024 в 13:34
Жители Бурятии устроили бутылочную свалку в лесу
19.08.2024 в 13:11
Верующие Бурятии отмечают сегодня Яблочный Спас
19.08.2024 в 13:02
Стиральная машинка в Бурятии чуть не лишила сельчан жилья
19.08.2024 в 12:52
Жителей Бурятии предупредили о дипфейках
19.08.2024 в 12:31
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 августа

Читайте также
В Бурятии мужчина, который спас детей и утонул, был их отцом
В МЧС сообщили подробности происшествия
19.08.2024 в 13:59
Стиральная машинка в Бурятии чуть не лишила сельчан жилья
Пожар помогали тушить неравнодушные соседи
19.08.2024 в 12:52
Жителей Бурятии предупредили о дипфейках
Мошенники создают их с помощью нейросетей
19.08.2024 в 12:31
Житель Улан-Удэ с размахом сбывал контрафактный алкоголь и сигареты
Злоумышленник реализовывал продукцию через торговые точки Гусиноозерска
19.08.2024 в 12:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru